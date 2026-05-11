Piacenza rogo notturno ai Dossarelli | furgone dei panini in fiamme

Nella notte a Piacenza, un furgone di un servizio di consegna panini è stato trovato avvolto dalle fiamme ai Dossarelli. I vigilantes presenti sul posto hanno notato le fiamme nel buio e hanno immediatamente dato l'allarme. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio e avviare le verifiche. Sono in corso indagini per chiarire le cause dell’incendio e identificare eventuali responsabili.

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? Domande chiave Come hanno fatto i vigilantes a individuare le fiamme nel buio? Chi ha dato l'allarme prima dell'arrivo dei vigili del fuoco? Perché il furgone è stato colpito proprio durante la notte? Quali indagini stanno seguendo le forze dell'ordine per ricostruire il rogo??? In Breve Allarme dato dalla pattuglia Metronotte Vigilanza nelle prime ore dell'11 maggio 2026. Vigili del fuoco intervengono in via Dossarelli per limitare i danni strutturali al mezzo. Indagini in .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piacenza, rogo notturno ai Dossarelli: furgone dei panini in fiamme ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Rogo notturno all’Ortoimballaggi: fiamme devastano i magazzini? Cosa sapere Incendio distrugge i magazzini Ortoimballaggi tra Santa Croce Camerina e Comiso alle ore 3:00. A1, rogo improvviso a Lodi: furgone refrigerato in fiammeUn furgone destinato al trasporto refrigerato ha preso fuoco nella notte tra domenica 12 aprile e oggi, lungo l’Autostrada A1 nei pressi di San Rocco...