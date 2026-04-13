A1 rogo improvviso a Lodi | furgone refrigerato in fiamme

Nella notte tra domenica 12 aprile e oggi, un furgone refrigerato ha preso fuoco lungo l’Autostrada A1 vicino a San Rocco al Porto, in provincia di Lodi. L’incendio ha costretto il conducente a uscire rapidamente dal veicolo in direzione nord. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e avviato le verifiche per accertare le cause dell’incendio.

Un furgone destinato al trasporto refrigerato ha preso fuoco nella notte tra domenica 12 aprile e oggi, lungo l’Autostrada A1 nei pressi di San Rocco al Porto (Lodi), costringendo il conducente a un rapido abbandono del mezzo in direzione nord. L’episodio, verificatosi intorno alle ore 20:11 di ieri, ha l’autista mettersi in salvo senza riportare alcun tipo di ferita dopo essere riuscito ad accostare tempestivamente sulla corsia di emergenza. Reazione immediata e gestione dell’emergenza sul tratto lodigiano. La rapidità d’azione del conducente è stata determinante per evitare che il rogo si propagasse in modo incontrollato. Non appena avvertito un’anomalia meccanica durante la marcia, l’uomo ha messo in sicurezza il veicolo nell’area di emergenza, scappando prima che le fiamme avvolgessero completamente il mezzo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - A1, rogo improvviso a Lodi: furgone refrigerato in fiamme Fiamme su un refrigerato in A1: l’autista salva il mezzo in corsiaUn incendio ha colpito un mezzo refrigerato sull’autostrada A1 nella serata di sabato 11 aprile, proprio nei pressi di San Rocco al Porto. Leggi anche: Furgone in fiamme in A1, disagi all'altezza di Modena Nord