Il Casinò di Sanremo si è trasformato per una sera nel teatro di una sfida che ha attirato l’attenzione non solo degli appassionati di guantoni, ma anche delle cronache nazionali. Protagonista dell’evento è stato il giovanissimo Lorenzo Mattia Berlusconi, che ha confermato il suo talento e la sua imbattibilità tra le corde. Sotto lo sguardo attento e visibilmente emozionato del padre, l’amministratore delegato di Mfe Pier Silvio Berlusconi, il ragazzo ha centrato un nuovo importante successo. Lorenzo Mattia Berlusconi ancora imbattuto nella boxe I complimenti di Clemente Russo al figlio di Pier Silvio Il legame tra la famiglia Berlusconi e... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Lorenzo Mattia Berlusconi ancora imbattuto nella boxe, abbraccio sul ring tra il pugile e il padre Pier Silvio

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