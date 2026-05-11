A Piacenza proseguono le operazioni di ricerca per trovare una donna di 49 anni scomparsa il 20 aprile, insieme ai suoi due figli adolescenti e ai quattro cani. Le ricerche si sono estese fino al confine con la Slovenia, nonostante le condizioni meteorologiche avverse nel Friuli-Venezia Giulia. Le forze dell'ordine continuano a monitorare l’area e a cercare eventuali tracce della famiglia scomparsa.

Il maltempo che sta investendo il Friuli-Venezia Giulia non ferma le ricerche di Sonia Bottacchiari, la 49enne scomparsa dal 20 aprile scorso, insieme ai due figli adolescenti e ai suoi 4 cani. Erano partiti dalla provincia di Piacenza, con l'intenzione di trascorrere una breve vacanza, e tornare a casa dopo pochi giorni, invece di loro non si sa più nulla. È rimasta solo l'auto, in questo parcheggio di Tarcento, dove è stato allestito il campo base per le ricerche. Qui nelle ultime ore è arrivato l'ex marito della donna, insieme ai nonni dei due ragazzi, accompagnati da una delegata dell'associazione Penelope, sempre vicina alle famiglie delle persone scomparse.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Piacenza, continuano le ricerche della famiglia scomparsa fino al confine con la Slovenia

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