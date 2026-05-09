Da Piacenza non ci sono ancora notizie della famiglia scomparsa il 20 aprile. Le ricerche sono proseguite nei boschi circostanti e sono state estese fino alla Slovenia, senza che finora siano stati trovati indizi sulla loro posizione. Le forze dell'ordine continuano le operazioni di ricerca, coinvolgendo squadre specializzate e cani molecolari, senza però alcun risultato positivo fino a questo momento.

Ancora non c'è traccia di Sonia Bottecchiari, la 49enne che è scomparsa lo scorso 20 aprile insieme ai due figli di 14 e 16 anni. Ancora una volta, alle prime luci della mattina, sono riprese le ricerche intorno a Tarcento, in provincia di Udine, dove è stata rinvenuta l'auto della famiglia partita da Piacenza. Un gruppo nutrito di soccorritori, coordinati dai vigili del fuoco, ha iniziato nuovamente a perlustrare boschi e montagne fino al confine con la Slovenia., Anche oggi sono previsti sorvoli con elicotteri e rilevamenti aerei con il supporto di droni. Nel frattempo, i carabinieri di Udine stanno verificando le telecamere di sorveglianza e le varie segnalazioni pervenute dopo la diffusione delle foto dei tre dispersi.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Piacenza, ancora nessuna traccia della famiglia scomparsa: boschi setacciati fino alla Slovenia

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