Levante in concerto annunciate le date del tour estivo 2026

Levante ha annunciato le date del suo tour estivo 2026, con un primo calendario di dieci concerti. Tra le città coinvolte ci sono anche due tappe in Toscana, previste per il 3 luglio, all’interno di eventi musicali all’aperto e arene. La cantante ha recentemente presentato il suo nuovo brano durante il Festival di Sanremo, suscitando attenzione tra il pubblico e la stampa. Le date confermate si inseriscono nel percorso di promozione del suo nuovo progetto discografico.

Firenze, 7 aprile 2026 - Dopo aver presentato il brano Sei tu all'ultimo Festival di Sanremo, Levante annuncia i primi dieci appuntamenti live per la prossima estate con due date anche in Toscana: dal 3 luglio salirà sui palchi delle rassegne musicali e arene all'aperto con un tour estivo. Queste le prime date in calendario: Carrara il 3 luglio, Bologna il 15 luglio, Capurso (Ba) il 18 luglio, San Tamarro (Ce) il 26 luglio, Roseto degli Abruzzi (Te) il 7 agosto, Messina il 18 agosto, Zafferana Etnea (Ct) il 19 agosto, Marina di Pietrasanta (Lu) il 21 agosto, Roma il 7 settembre e Milano il 9 settembre. In attesa del tour estivo, Levante si... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Levante in concerto, annunciate le date del tour estivo 2026 Tour estivo di Emma Nolde: tra le date annunciate anche Sziget e Jova Summer Partyfoto di Lorenzo StefaniniMILANO – Ampiamente riconosciuta come un talento ardente della musica italiana, Emma Nolde annuncia il nuovo tour estivo tra... Levante tra club e arene: ecco le 10 date del tour 2026Levante organizzerà dieci concerti tra luglio e settembre 2026, toccando diverse città italiane dopo l’esperienza vissuta al Festival di Sanremo con... Si parla di: Levante : annunciate 7 date nei club. Levante in concerto, annunciate le date del tour estivo 2026Editoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Levante in concerto - Dell’amore Live in Estate 2026Mercoledì 9 settembre 2026 alle ore 21.00 il Parco della Musica di Milano, in via Enzo Jannacci a Segrate, ospita Levante in concerto, per la data conclusiva del suo tour Dell’amore Live in Estate ... mentelocale.it