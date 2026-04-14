Lunedì, il cantautore anconetano Atarde, nome d’arte di Leonardo Celsi, ha pubblicato il nuovo singolo

Nuovo singolo per il cantautore anconetano Atarde (al secolo Leonardo Celsi ). Dopo ‘Piccola ostrica’ e ‘Palestra (cura di me)’, l’artista torna con " Tera " (Pezzi Dischi Island Records), che racconta di un luogo sospeso, dove ciò che nella realtà resta incompiuto può finalmente prendere forma. Il brano anticipa il nuovo album di Atarde, in uscita a maggio: un racconto generazionale ed estremamente personale sulle relazioni, sul confronto con gli altri e sulle fragilità emotive, anche nei loro aspetti più contraddittori affrontato però in maniera naturale con ironia e leggerezza. ‘Tera’ si sviluppa come una sequenza di ricordi sfocati ma incredibilmente vividi, in cui ciò che si voleva e ciò che è successo finiscono per coincidere, almeno per il tempo di una notte.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Atarde torna col singolo "Tera" che anticipa l’uscita dell’album

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Si parla di: Atarde torna col singolo Tera che anticipa l’uscita dell’album; ATARDE torna con Tera: il nuovo singolo che danza tra sogno e realtà.