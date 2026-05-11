Petrolio su | il prezzo sale del 3% dopo il no dell’Iran agli USA

Il prezzo del petrolio ha registrato un aumento del 3% dopo che l’Iran ha respinto le richieste degli Stati Uniti, portando a un aumento delle tensioni tra le due nazioni. La decisione dell’Iran di non accettare le condizioni avanzate dall’amministrazione americana si verifica in un momento di incertezza sul possibile blocco dello Stretto di Hormuz, un passaggio strategico per il commercio di greggio. La situazione ha suscitato preoccupazioni sui mercati energetici internazionali.

? Punti chiave Come influirà la chiusura dello Stretto di Hormuz sui prezzi del petrolio?. Perché l'Iran ha rifiutato le condizioni proposte da Donald Trump?. Quali misure adotteranno Francia e Regno Unito per la sicurezza marittima?. Cosa intende fare Netanyahu per smantellare i siti nucleari iraniani?.? In Breve WTI sale al 98,76 dollari e Brent raggiunge i 104,78 dollari al barile.. Netanyahu punta allo smantellamento dei siti nucleari e dei missili balistici iraniani.. Ministri UE a Bruxelles e vertice Parigi-Londra domani sulla sicurezza dello stretto Hormuz.. Autorità iraniane autorizzano il rilascio su cauzione della premio Nobel Mohammadi.🔗 Leggi su Ameve.eu

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