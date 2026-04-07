Il prezzo del petrolio ha registrato un aumento dopo un attacco statunitense su un'isola nel Golfo Persico, avvenuto nel giorno in cui erano state lanciate minacce di forza da parte di un ex presidente. La vicenda si inserisce in un clima di tensione tra gli Stati Uniti e l’Iran, con la minaccia di un intervento militare che ha portato a un rialzo dei prezzi dei carburanti sui mercati internazionali.

Il prezzo del petrolio americano è salito oltre i 115 dollari al barile dopo le notizie di un attacco statunitense sull’isola di Kharg, da dove passa il 90% del greggio iraniano. Si avvicina il termine dell’ultimatum statunitense all’Iran: entro le 20 di sta sera ora di Washington, le 2 di notte in Italia, il regime di Teheran dovrà aprire lo stretto di Hormuz. Se questo non avvenisse, Trump ha minacciato che “la civiltà iraniana sarà annientata”. L'ultimatum di Trump si avvicina: petrolio oltre i 115 dollari L'attacco degli Stati Uniti all'isola di Kharg La nuova minaccia di Trump L’ultimatum di Trump si avvicina: petrolio... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Guerra Iran, prezzo del petrolio in aumento dopo il raid Usa sull'isola di Kharg nel giorno dell'ultimatum

Guerra in Iran: raid sull’isola iraniana di Kharg. Trump: “Stretto libero o colpiremo il petrolio”La guerra tra Stati Uniti, Iran e Israele entra in una fase ancora più pericolosa.

Guerra in Iran: raid sull’isola iraniana di Kharg, nessun danno alle infrastrutture. Trump: “Stretto libero o colpiremo il petrolio”La guerra tra Stati Uniti, Iran e Israele entra in una fase ancora più pericolosa.

Trump Warns Iran of Escalation as US Troops Arrive in Region

Temi più discussi: Guerra Iran, dal gas ai carburanti: le conseguenze in Europa e negli Usa; L’Iran chiede fine definitiva della guerra e respinge proposta di tregua USA; L’impatto economico della guerra in Iran; Guerra in Iran, l'allarme Fmi su prezzi e crescita: Italia più a rischio.

Guerra in Iran, petroliera colpita e prezzo del petrolio schizza: Trump pronto a chiudere senza Hormuz, raid e missili nella notteLa guerra tra Iran, Israele e Stati Uniti entra in una fase ancora più instabile e imprevedibile. Nelle ultime ore il conflitto ha colpito direttamente le ... thesocialpost.it

Iran, Fmi avverte sui costi della guerra: impatto su pil globale e prezzi, Italia espostaIn un report firmato tra gli altri dal capo economista Pierre-Olivier Gourinchas, il Fondo lancia l'allarme sulle conseguenze economiche della guerra e avverte i governi con livelli elevati di ... adnkronos.com

Il vicepresidente Usa, Vance: "Obiettivi militari della guerra con l'Iran raggiunti, a breve finirà" - facebook.com facebook

Guerra Iran, l'allarme dei panificatori : «Michette a rischio rincaro» x.com