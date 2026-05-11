I prezzi del petrolio restano al centro dell’attenzione, mentre il gigante energetico saudita ha appena registrato profitti mai visti prima. Il presidente di Aramco ha commentato i risultati record, sottolineando però preoccupazioni sul futuro del settore. I dati finanziari evidenziano un incremento significativo dei guadagni, ma anche incertezze legate all’andamento dei prezzi e alle prospettive di mercato.

Aramco guadagna come mai prima, ma teme il futuro del petrolio. È questa la vera lezione delle dichiarazioni di Amin Nasser dopo i conti record del gigante energetico saudita. Nel primo trimestre del 2026 ha registrato utili netti per oltre 32 miliardi di dollari, in crescita di oltre il 25%, grazie all'impennata del greggio dopo la crisi nello Stretto di Hormuz e alla piena operatività dell'oleodotto East-West verso il Mar Rosso. Eppure, mentre i profitti crescono, il numero uno di Aramco lancia un avvertimento: il ritorno alla normalità sarà lento. Una frase che sembra contraddittoria solo in apparenza. Perché la vera paura saudita non è il petrolio caro.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Petrolio, la paura per i prezzi. E i sauditi fanno i super utili

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