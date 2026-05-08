Nel primo trimestre del 2026, Banca Mediolanum ha registrato un utile netto di 276,2 milioni di euro, con un incremento del 13% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La banca ha continuato a mantenere risultati positivi, nonostante le difficoltà di mercato, confermando la sua capacità di generare utili significativi. I dati indicano una crescita rispetto al primo trimestre del 2025, senza variazioni sostanziali nel risultato rispetto ai trimestri precedenti.

Mediolanum. L'utile netto di Banca Mediolanum per il primo trimestre del 2026 ha raggiunto 276,2 milioni di euro (+13% rispetto al primo trimestre dello scorso anno). Il margine operativo ha raggiunto 350,1 milioni (+25%). La raccolta netta totale è stata positiva per 3,34 miliardi (-11%). Massimo Doris, l'ad dell'istituto (in foto), ha detto che prevede di chiudere l'anno con un margine di interesse in progresso del 15% circa, al ribasso rispetto al 31% a 236,3 milioni toccati nel primo trimestre, visto che il confronto nei trimestri successivi sarà meno favorevole. «Il calo delle masse gestite e amministrate da Banca Mediolanum nel primo trimestre (pari a 154,37 miliardi, -1%) è dovuto esclusivamente alla performance dei mercati ed è già stato recuperato ad aprile» ha precisato Doris.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I big dribblano la crisi e fanno il pieno di utili

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