Iran la guerra in diretta | bombe sul più grande giacimento iraniano e sugli impianti in Qatar prezzi del petrolio alle stelle per paura escalation

Nelle ultime ore, bombe hanno colpito il più grande giacimento di petrolio in Iran e gli impianti in Qatar, causando un aumento dei prezzi del petrolio. In Israele si sono udite sirene a causa di nuovi missili iraniani, mentre nella regione si intensificano le tensioni tra Iran, Israele e Stati Uniti, con eventi bellici in rapida escalation.

Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: sirene in Israele per nuovi missili iraniani. Donald Trump valuta l’invio di truppe nell’area di Kharg e nello Stretto di Hormuz e minaccia di colpire il giacimento di South Pars se Teheran attaccherà il Qatar. Il Pentagono avrebbe chiesto oltre 200 miliardi al Congresso. Sale il petrolio Brent (+5%), mentre l’Italia taglia le accise. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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