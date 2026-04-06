Il prezzo del petrolio ha registrato un aumento dopo che le trattative tra gli Stati Uniti e l’Iran sembravano in fase di stallo. Secondo analisti di una grande banca, ci sono timori di un possibile shock legato all’inflazione e ai tassi d’interesse. La situazione sui mercati dell’energia è influenzata dalla recente interruzione dei negoziati, che rappresenta un indicatore chiave per capire l’andamento delle tensioni tra le due nazioni.

Il primo termometro su come stanno andando i negoziati tra Usa e Iran per arrivare a un possibile cessate il fuoco è il petrolio. Il prezzo torna a salire dopo che Teheran ha respinto la tregua proposta dagli Stati Uniti, presentando un contropiano. Il Wti del Texas – il West Texas Intermediate è un tipo di petrolio utilizzato come benchmark – in mattinata aveva dimostrato di credere a una tregua e aveva ceduto fino al 2 per cento e aveva cominciato a oscillare intorno ai 111 dollari. Ora però le quotazioni mostrano una nuova crescita dello 0,3 per cento con il prezzo che sfiora quota 112 dollari al barile. La complicata situazione economica... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tregua saltata (per ora), il prezzo del petrolio torna a salire. Jp Morgan: “Rischio shock per inflazione e tassi d’interesse”

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Si parla di: Israele colpisce il petrolio iraniano, Teheran risponde su navi e paesi del Golfo. Ma i mercati sperano in una tregua; Guerra, 10mila soldati pronti a partire. Ora cosa può succedere.