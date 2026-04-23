Gli spread delle obbligazioni Investment Grade sono tornati ai livelli di inizio anno dopo un periodo di volatilità. Nonostante questa stabilizzazione, i rendimenti complessivi rimangono elevati, offrendo opportunità di investimento interessanti. La situazione riflette una fase di mercato caratterizzata da oscillazioni, ma con la possibilità di valutare posizionamenti in base alle condizioni di rendimento attuali.

Dopo un periodo di forte volatilità, g li spread delle obbligazioni Investment Grade sono tornati ai livelli di inizio anno, sebbene i rendimenti complessivi c ontinuino a essere alti offrendo agli investitori un punto di ingresso interessante. E’ quanto emerge dal Bond Bulletin che questa settimana esamina l’attuale finestra d i opportunità per incrementare l’esposizion e al credito Investment Grade, segnalando anche i settori e i punti della curva dei rendimenti più interessanti. Fondamentali. Il quadro fondamentale – si legge ne l Bond Bulletin settimanale a cura del team Global Fixed Income, Currency and Commodities Group di J.P. Morgan...🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Spread equi, ma rendimenti elevati: la view di JP Morgan AM

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