Petrolio in rialzo dopo il mancato accordo Usa-Iran Utili su del 26% per Saudi Aramco che riesce ad aggirare Hormuz
Il prezzo del petrolio è aumentato dopo che non si è raggiunto un accordo tra gli Stati Uniti e l’Iran. Nel frattempo, la compagnia petrolifera nazionale ha registrato un incremento del 26% negli utili, riuscendo a esportare senza problemi attraverso lo Stretto di Hormuz. La mancata intesa tra le due nazioni ha portato a un aumento della tensione sui mercati del greggio, con ripercussioni sui prezzi.
Il nuovo strappo nei negoziati tra Washington e Teheran riaccende immediatamente la tensione sul mercato petrolifero. Dopo che il presidente americano Donald Trump ha respinto la risposta iraniana alla proposta di pace statunitense alimentando i timori per una crisi prolungata nello Stretto di Hormuz, il passaggio da cui transita circa un quinto del petrolio mondiale, i prezzi del greggio sono tornati a correre. Il Wti con consegna a giugno passa di mano a 99,77 dollari al barile con una crescita del 4,56% mentre il Brent con consegna a luglio è scambiato a 105,31 dollari al barile con un avanzamento del 3,97%. Il mercato sconta il rischio che la chiusura, o il forte rallentamento, dei traffici nello stretto continui a comprimere l’offerta globale di greggio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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