Petrolio in rialzo dopo il mancato accordo Usa-Iran Utili su del 26% per Saudi Aramco che riesce ad aggirare Hormuz

Il prezzo del petrolio è aumentato dopo che non si è raggiunto un accordo tra gli Stati Uniti e l’Iran. Nel frattempo, la compagnia petrolifera nazionale ha registrato un incremento del 26% negli utili, riuscendo a esportare senza problemi attraverso lo Stretto di Hormuz. La mancata intesa tra le due nazioni ha portato a un aumento della tensione sui mercati del greggio, con ripercussioni sui prezzi.

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Il nuovo strappo nei negoziati tra Washington e Teheran riaccende immediatamente la tensione sul mercato petrolifero. Dopo che il presidente americano Donald Trump ha respinto la risposta iraniana alla proposta di pace statunitense alimentando i timori per una crisi prolungata nello Stretto di Hormuz, il passaggio da cui transita circa un quinto del petrolio mondiale, i prezzi del greggio sono tornati a correre. Il Wti con consegna a giugno passa di mano a 99,77 dollari al barile con una crescita del 4,56% mentre il Brent con consegna a luglio è scambiato a 105,31 dollari al barile con un avanzamento del 3,97%. Il mercato sconta il rischio che la chiusura, o il forte rallentamento, dei traffici nello stretto continui a comprimere l’offerta globale di greggio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Petrolio in rialzo dopo il mancato accordo Usa-Iran. Utili su del 26% per Saudi Aramco che riesce ad aggirare Hormuz ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Caro petrolio, Saudi Aramco fa il pieno di utili (+25%)La crisi in Medio Oriente e la chiusura dello Stretto di Hormuz continuano a scuotere il mercato energetico mondiale, ma per il colosso saudita Saudi... Saudi Aramco: utili in crescita a doppia cifra con crisi GolfoIl colosso energetico saudita Saudi Aramco ha registrato una solida performance nel primo trimestre 2026, annunciando un aumento del 26% su base... Argomenti più discussi: Petrolio in rialzo del 3% all'apertura di lunedì dopo il mancato accordo USA-Iran sulla proposta di pace; Petrolio in aumento senza accordo tra Usa e Iran, Trump boccia la risposta di Teheran; Borse europee in rialzo, il petrolio scende per le speranze di accordo USA-Iran; La tregua in Iran regge: future Usa in rialzo, cala il petrolio. L'ottimismo sui negoziati USA-Iran e il sostegno cinese al cessate il fuoco fanno crollare il petrolio e spingono al rialzo le Borse europee x.com Strategia di apertura 0DTE Iran-USA Oil con un tasso di vincita dell'83% reddit