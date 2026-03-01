Iran chiuso lo stretto di Hormuz | la crisi del petrolio e i rischi per mercati e prezzi

Lo stretto di Hormuz è stato chiuso in Iran, provocando una crisi nel settore petrolifero e creando preoccupazioni per i mercati globali. La decisione ha avuto un impatto diretto sui prezzi del petrolio e ha aumentato i rischi di instabilità economica. La situazione ha suscitato attenzione internazionale, considerando la rilevanza strategica di questa via di passaggio per il commercio energetico mondiale.

L'escalation militare nel Golfo Persico riporta l'energia al centro della competizione strategica internazionale, mostrando come un singolo chokepoint marittimo possa ridefinire equilibri economici, industriali e politici su scala globale.