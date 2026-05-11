Petrolio a quota 100 | il greggio schizza dopo il no di Trump all’Iran

Il prezzo del petrolio ha raggiunto i 100 dollari al barile dopo che l’amministrazione americana ha confermato il rifiuto di rimuovere le sanzioni contro l’Iran. La decisione ha provocato un aumento della tensione sul mercato energetico, con analisti che si interrogano sugli effetti della posizione di Pechino sulla stabilità dei prezzi del greggio. Settori come i trasporti e la produzione energetica stanno assistendo a un incremento dei costi legati al rincaro del barile.

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