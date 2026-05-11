Petrolio a quota 100 | il greggio schizza dopo il no di Trump all’Iran

Da ameve.eu 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prezzo del petrolio ha raggiunto i 100 dollari al barile dopo che l’amministrazione americana ha confermato il rifiuto di rimuovere le sanzioni contro l’Iran. La decisione ha provocato un aumento della tensione sul mercato energetico, con analisti che si interrogano sugli effetti della posizione di Pechino sulla stabilità dei prezzi del greggio. Settori come i trasporti e la produzione energetica stanno assistendo a un incremento dei costi legati al rincaro del barile.

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? Domande chiave Come influenzerà il ruolo della Cina sulla stabilità dei prezzi del greggio?. Quali settori industriali subiranno il maggiore impatto dal rincaro del barile?. Chi pagherà concretamente l'aumento dei costi logistici e assicurativi globali?. Perché i profitti bancari europei restano alti nonostante la volatilità energetica?.? In Breve WTI sale del 4,6% e Brent raggiunge 105,3 dollari per scadenza luglio 2026.. Intesa Sanpaolo registra utile netto di 2,76 miliardi di euro nel primo trimestre 2026.. Nikkei perde 0,19% mentre Toyota segnala calo utili del 19,2% per l'anno 2025-2026.. Possibile mediazione cinese tramite colloqui tra Trump e Xi previsti a fine settimana.🔗 Leggi su Ameve.eu

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