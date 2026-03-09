Guerra in Iran il petrolio schizza oltre i 100 dollari | i Paesi del G7 pronti a rilasciare un terzo delle riserve

La guerra in Iran ha portato il prezzo del petrolio a superare i 100 dollari al barile, mentre i Paesi del G7 si preparano a rilasciare un terzo delle riserve strategiche. Nel frattempo, la chiusura dello stretto di Hormuz ha causato turbolenze sui mercati asiatici e influenzato le quotazioni delle Borse della regione.

La guerra in Iran e la chiusura dello stretto di Hormuz mandano in tilt il prezzo del petrolio e le Borse asiatiche. Nella notte tra domenica e lunedì il greggio è schizzato a oltre 130 dollari al barile, spingendo – come riporta il Financial Times – i Paesi del G7 a muoversi con una mossa di emergenza che dovrebbe essere ufficializzata in giornata. Sarebbero pronti a discutere in una riunione alle 14.30, ora italiana, il rilascio comune e coordinato delle riserve strategiche. La decisione, già presa in passato dopo l’invasione dell’Ucraina, coinvolgerebbe anche l’Agenzia internazionale per l’energia. Secondo il quotidiano tre Paesi, fra cui... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

