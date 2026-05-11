Petrarca-Rovigo 9-8 | Lyle decide il derby nel finale di semifinale

Nel match di semifinale tra Petrarca e Rovigo, il risultato finale è stato di 9-8 a favore dei padovani. Lyle ha segnato il punto decisivo nei minuti finali, portando la squadra alla vittoria. Durante la partita, la difesa del Petrarca è riuscita a recuperare uno svantaggio iniziale del Rovigo e ha mantenuto il risultato fino alla fine. Un elemento chiave per la tenuta difensiva del Petrarca è stato un giocatore che si è distinto per la sua prestazione.

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? Domande chiave Come ha fatto la difesa padovana a ribaltare il vantaggio del Rovigo?. Chi è stato l'uomo chiave per la tenuta difensiva del Petrarca?. Perché il terreno di gioco ha condizionato le scelte tattiche delle squadre?. Come potrà il Rovigo sfruttare il fattore campo al Battaglini per la rimonta?.? In Breve Oltre 3500 spettatori hanno assistito al derby al campo del Plebiscito di Padova.. Thomson ha segnato due punti per il Rovigo Delta durante il match.. Marco Broggin è stato eletto Simecom Player of the Match per la difesa.. Il ritorno si giocherà il 17 maggio presso il campo del Battaglini.. Lyle trasforma una punizione al settantesimo minuto per regalare il vantaggio del Petrarca al Plebiscito di Padova, battendo il Rovigo Delta per 9-8 in un primo incontro di semifinale della Serie A Elite estremamente combattuto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Petrarca-Rovigo 9-8: Lyle decide il derby nel finale di semifinale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Rugby, Serie A Élite: Rovigo e Petrarca vincono, domani si decide griglia play-offSi apre con tre anticipi in contemporanea la 18ª giornata della Serie A Elite maschile, regalando subito equilibrio e spettacolo. Rugby, Serie A Èlite: Petrarca in extremis batte Rovigo nell’andata della semifinaleIl Petrarca si prende il primo round del Derby d’Italia e davanti ai 3500 spettatori dello stadio Plebiscito supera 9-8 la Femi-CZ Rovigo Delta nella... Argomenti più discussi: Serie A Elite: a Padova regna l’equilibrio, poi il Petrarca supera Rovigo di misura; Serie A Elite Maschile: Petrarca batte Rovigo 9-8 nel primo round della semifinale; Live Petrarca Padova - Rovigo - Serie A Elite: Punteggi & Highlights Rugby - 10/05/2026; Derby d'Italia Padova-Rovigo, al Petrarca il primo atto. Rugby, derby d'Italia Padova-Rovigo, al Petrarca il primo atto. Finisce 9-8 per i Tuttoneri al Plebiscito. Ai Bersaglieri serve una vittoria con qualsiasi punteggio per qualificarsi alla finale scudetto. x.com