La 18ª giornata della Serie A Élite di rugby inizia con tre anticipi giocati contemporaneamente, offrendo subito partite combattute e apprezzate dagli appassionati. La giornata vede le vittorie di Rovigo e Petrarca, mentre domani si decideranno le posizioni per i play-off. La competizione si mantiene aperta, con molte squadre ancora in corsa per ottenere un buon piazzamento.

Si apre con tre anticipi in contemporanea la 18ª giornata della Serie A Elite maschile, regalando subito equilibrio e spettacolo. A Vicenza sono i padroni di casa a partire meglio, grazie al piazzato di Heymans e alla meta di Zago, ma i Sitav Lyons reagiscono con le marcature di Rodina e Bottacci, chiudendo il primo tempo avanti 10-14. Nella ripresa il confronto resta apertissimo: la meta di Gregorio tiene in partita Vicenza, ma due calci piazzati di Camero – premiato come Simecom Player of the Match – consentono ai piacentini di spuntarla nel finale per 17-20. Netto invece il successo della Femi-CZ Rovigo, che al Battaglini supera le Fiamme Oro con un perentorio 42-7.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby, Serie A Élite: Rovigo e Petrarca vincono, domani si decide griglia play-off

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