Péter Magyar è stato ufficialmente nominato primo ministro ungherese e ha prestato giuramento pochi giorni fa durante un evento al Riviera Film Festival. La cerimonia si è svolta in presenza di rappresentanti politici e personalità del settore culturale. La nomina segue le consultazioni politiche e le procedure previste dalla legge per la formazione del nuovo governo.

TamásYvan Topolánszky e Claudia Sümeghy hanno seguito da vicino e per un intero anno la parabola politica di Magyar, culminata con la storica vittoria alle elezioni politiche ungheresi che hanno così sancito, dopo un governo ininterrotto di sedici anni, l’uscita di scena del leader dell’antieuropeismo e del sovranismo europei, Viktor Orbán. Gli autori hanno spiegato «Spring Wind – The Awakening è per noi più di un documentario: è la testimonianza di un momento storico. Il film segue l’ascesa del presidente eletto Péter Magyar e il più ampio risveglio sociale e politico che lo circonda. Crediamo che abbia contribuito al dibattito pubblico che ha portato alla fine dei 16 anni di potere di Viktor Orbán.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Péter Magyar è ufficialmente il nuovo premier ungherese

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Viktor Orban Defeated Peter Magyar and TISZA Party Win Hungary Election 2026

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