Da bambino, il nuovo premier ungherese aveva un poster di Viktor Orbán sopra il letto nella sua cameretta di Budapest. Cresciuto in un ambiente influenzato dal leader politico, ha raccontato di aver vissuto con entusiasmo quell’epoca. Ora, da adulto, ha assunto la carica di capo del governo, segnando un passaggio dalla figura di riferimento giovanile a quella di protagonista della scena politica nazionale.

Da bambino teneva un poster di Viktor Orbán sopra il letto. In quella cameretta di Budapest, come ha raccontato lui stesso, c’era l’entusiasmo di una generazione cresciuta nel dopo-comunismo, quando Orbán era il volto giovane della libertà riconquistata, il simbolo di una destra democratica, nuova e insieme antica. Quel bambino, Péter Magyar, oggi ha 45 anni, è il volto nuovo dell’Ungheria, l’underdog esploso sfidando un’occupazione orbaniana dei palazzi durata sedici lunghi anni. La sua forza sta qui: non è nato contro il sistema ma dentro, e perciò è riuscito a colpirlo dove fa più male. Il duello con Orbán non era banalmente lo scontro tra il capo del governo e il leader dell’opposizione.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Magyar, dal poster di Viktor al tradimento: Peter, quel figlio ribelle del potere. Chi è il nuovo premier Ungherese

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L’uomo che sussurrava a Viktor Orbán: la scalata di Péter Magyar, l’ex insider diventato il peggior incubo del premierIl leader dell’opposizione ungherese Péter Magyar potrebbe mettere la parole fine ai sedici anni di governo del primo ministro Viktor Orbán.