Il nuovo premier ungherese Péter Magyar a Sestri Levante

Martedì pomeriggio, il nuovo premier ungherese è arrivato a Sestri Levante per partecipare al Riviera International Film Festival. La sua presenza nel borgo ligure è stata annunciata senza ulteriori dettagli sui programmi o incontri previsti durante l’evento. La visita si inserisce nel calendario del festival, che si svolge in questi giorni e accoglie numerosi ospiti e partecipanti da diverse nazioni.