Il nuovo premier ungherese Péter Magyar a Sestri Levante
Martedì pomeriggio, il nuovo premier ungherese è arrivato a Sestri Levante per partecipare al Riviera International Film Festival. La sua presenza nel borgo ligure è stata annunciata senza ulteriori dettagli sui programmi o incontri previsti durante l’evento. La visita si inserisce nel calendario del festival, che si svolge in questi giorni e accoglie numerosi ospiti e partecipanti da diverse nazioni.
È arrivato martedì pomeriggio a Sestri Levante il nuovo premier dell'Ungheria Péter Magyar, per partecipare al Riviera International Film Festival.Il presidente ungherese, infatti, prenderà parte alla presentazione del documentario sulla sua ascesa politica “Spring Wind”, del regista Tamás.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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Péter Magyar al Riviera Film Festival il 5 maggio x.com