Pescata una rara aragosta bi-colore | un caso su 50 milioni

Da today.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una recente cattura è stata trovata un’aragosta bi-colore, un esemplare molto raro. La probabilità di catturare un esemplare con questo aspetto è stimata in un caso su 50 milioni. L’aspetto particolare dell’aragosta ha attirato l’attenzione per la sua eccezionale colorazione, che non corrisponde a quella comune degli esemplari trovati in natura.

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No, non ha una doppia personalità, ma l'aspetto di questa aragosta, oltre che splendido, rende questo esemplare quasi unico, visto che c'è una probabilità su 50 milioni di poterne catturare una del genere. Il raro crostaceo è stato pescato al largo della costa di Cape Cod, in Massachusetts (Stati.🔗 Leggi su Today.it

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