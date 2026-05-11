Pescata una rara aragosta bi-colore | un caso su 50 milioni

Durante una recente cattura è stata trovata un’aragosta bi-colore, un esemplare molto raro. La probabilità di catturare un esemplare con questo aspetto è stimata in un caso su 50 milioni. L’aspetto particolare dell’aragosta ha attirato l’attenzione per la sua eccezionale colorazione, che non corrisponde a quella comune degli esemplari trovati in natura.

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