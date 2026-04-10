Sudafrica avvistata una rara zebra bianca e senza strisce | è un caso di leucismo
In Sudafrica è stata avvistata una zebra con una colorazione insolita, caratterizzata da una pelle prevalentemente bianca e senza le tipiche strisce nere. Si tratta di un esempio di leucismo, una condizione che provoca la perdita di pigmentazione in alcune parti del corpo. L'animale, che ha attirato l'attenzione di ricercatori e appassionati, rappresenta un caso raro ma non isolato di questa condizione.
In Sudafrica è nata una rara zebra quasi tutta bianca, probabilmente leucistica. Un evento raro, ma non unico. Negli ultimi anni documentati altri casi di mutazioni e aberrazioni cromatiche particolari. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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