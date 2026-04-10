Sudafrica avvistata una rara zebra bianca e senza strisce | è un caso di leucismo

In Sudafrica è stata avvistata una zebra con una colorazione insolita, caratterizzata da una pelle prevalentemente bianca e senza le tipiche strisce nere. Si tratta di un esempio di leucismo, una condizione che provoca la perdita di pigmentazione in alcune parti del corpo. L'animale, che ha attirato l'attenzione di ricercatori e appassionati, rappresenta un caso raro ma non isolato di questa condizione.