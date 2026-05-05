Svolta sul caso della runner Anna Zilio morta nel sonno | aveva una rara cardiopatia

La morte della maratoneta e avvocata di 39 anni, avvenuta nel sonno, è stata attribuita a una rara cardiomiopatia, secondo i risultati dell'autopsia. La Procura di Verona aveva avviato un’inchiesta per omicidio colposo, ma ora si sta procedendo verso l’archiviazione del caso. La donna era nota per la sua attività sportiva e professionale, e la vicenda ha attirato l’attenzione sull’effettiva causa del decesso.