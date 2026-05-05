Svolta sul caso della runner Anna Zilio morta nel sonno | aveva una rara cardiopatia
La morte della maratoneta e avvocata di 39 anni, avvenuta nel sonno, è stata attribuita a una rara cardiomiopatia, secondo i risultati dell'autopsia. La Procura di Verona aveva avviato un’inchiesta per omicidio colposo, ma ora si sta procedendo verso l’archiviazione del caso. La donna era nota per la sua attività sportiva e professionale, e la vicenda ha attirato l’attenzione sull’effettiva causa del decesso.
La maratoneta e avvocata Anna Zilio, 39 anni, sarebbe morta per una rara cardiomiopatia. Dopo i risultati dell'autopsia il caso aperto dalla Procura di Verona per omicidio colposo si avvia verso l’archiviazione.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Leggi anche: Possibile svolta sul caso della famiglia nel bosco? Le prossime tappe per la parola fine
Il caso della figlia della ministra israeliana trovata morta in casa. Nei mesi scorsi aveva denunciato “abusi rituali” dei genitoriShoshana Strock, la figlia della ministra degli Insediamenti di Israele Orit Strock, è stata trovata morta nella notte nella sua casa in un moshav –...
Tutti gli aggiornamenti
Anna Zilio morta nel sonno, l'autopsia: «La runner aveva una rara cardiopatia». L'inchiesta per omicidio colposo contro ignotiSarebbe morta a causa di una rara cardiomiopatia aritmogena biventricolare la runner Anna Zilio, 39 anni, trovata morta in casa a Verona nell'ottobre del 2025 e sul cui decesso sta ... ilmattino.it
Caso Anna Zilio verso l’archiviazione: ecco cosa ha ucciso la runnerL'ultimo traguardo di Anna Zilio con il cuore tradito da un destino genetico: verso l'archiviazione l'inchiesta di Verona ... veronaoggi.it