Pesca Carp Lam Team protagonista nelle acque del Canale Lorgana

Nel secondo appuntamento del campionato provinciale a coppie di Carpfishing, il Carp Lam Team ha preso parte alla competizione nel Canale Lorgana. L’evento, organizzato dall’Asd Cavalletta Milo, si è svolto nelle acque del canale, coinvolgendo diverse squadre che si sono sfidate in una giornata dedicata alla pesca sportiva. La prova è stata una delle tappe della stagione dedicata alla disciplina.

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Il campionato provinciale a coppie di Carpfishing ha disputato la sua seconda prova sul campo di gara del Canale Lorgana, l’organizzazione è stata curata dalla Asd Cavalletta Milo. In gara uno il Carp Lab Team ha prevalso anche in questa prova mettendo due coppie ai primi due posti della classifica di giornata e confermandosi quindi al comando della classifica combinata, ma andiamo per gradi. La vittoria di settore in questa gara è stata ottenuta dalle coppie Luca Cestari e Massimo Molesini (maggior punteggio della gara con 16720 punti) Alessandro Bindini e Emanuele Maccanti del Carp Lab Team, Cristiano Secchieroli e Gerardo Grillanda della Asd Cavalletta Milo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pesca. Carp Lam Team protagonista nelle acque del Canale Lorgana ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pesca professionale nelle acque interne, arriva la deroga al divieto della RegioneLa Regione Emilia-Romagna ha autorizzato una deroga al divieto di pesca professionale previsto dall’articolo 40 della Legge 1542016. Casoni-Macchioni coppia d’oro a Ostellato. Carp Lab Team al primo posto tra le societàL’ancora purtroppo avaro campo di gara del Circondariale ad Ostellato, ha ospitato la gara di apertura del campionato provinciale a Coppie di...