A Ostellato, nel campo di gara del Circondariale, si è svolta la prima tappa del campionato provinciale a Coppie di Carpfishing. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi appassionati, tra cui la coppia Casoni-Macchioni, che si è classificata al primo posto. Tra le società, il Carp Lab Team ha ottenuto il miglior risultato, posizionandosi in cima alla classifica.

L’ancora purtroppo avaro campo di gara del Circondariale ad Ostellato, ha ospitato la gara di apertura del campionato provinciale a Coppie di Carpfishing. Come per la disputa dei Campionati del Mondo er, il Circondariale ha concesso ben poche catture facendo registrare anche diversi cappotti. Sicuramente con l’innalzamento delle temperature, qualche controllo in più da parte delle autorità preposte per diminuire l’incidenza del bracconaggio e la più importante presenza di pescatori sulle sponde del canale che sicuramente farà trasferire le orde di cormorani, che nell’inverno hanno infestato il canale con enormi macchie nere per lunghi tratti...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Casoni-Macchioni coppia d’oro a Ostellato. Carp Lab Team al primo posto tra le società

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