Pesca professionale nelle acque interne arriva la deroga al divieto della Regione

La Regione Emilia-Romagna ha concesso una deroga al divieto di pesca professionale nelle acque interne, previsto dall’articolo 40 della Legge 1542016. La decisione permette di proseguire con questa attività in determinate condizioni, modificando temporaneamente le restrizioni precedenti. La misura è stata comunicata ufficialmente e riguarda specifici periodi e zone della regione.

La Regione Emilia-Romagna ha autorizzato una deroga al divieto di pesca professionale previsto dall'articolo 40 della Legge 1542016. La deroga consente la pesca professionale nelle acque interne esclusivamente delle specie eurialine, nel rispetto delle norme dell'Unione europea, e riguarda.