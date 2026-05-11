A Pesaro si sollevano preoccupazioni riguardo allo spostamento dei fanghi nel tratto di costa del San Bartolo. Secondo alcune fonti, il progetto in discussione potrebbe mettere a rischio le spiagge e il mare della zona. Si evidenzia inoltre che le modifiche sembrano favorire esclusivamente il cantiere Rossini e l’attracco Fox, lasciando dubbi sulla distribuzione degli interventi e sui possibili effetti ambientali.

? Punti chiave Cosa rischiano le spiagge del San Bartolo con lo spostamento dei fanghi?. Perché il progetto favorirebbe solo il cantiere Rossini e l'attracco Fox?. Chi deve rispondere alle preoccupazioni ambientali espresse dal giornalista Lannes?. Come influirà il dragaggio sulla sicurezza delle correnti verso la Baia Flaminia?.? In Breve Partecipazione di Giulia Valli, Roberta Pisano Pirozzi, Luigi Marini e Claudio Mari.. Legambiente assente nonostante la protesta del sindaco Biancani avvenuta due giorni fa.. Dubbi su 11 milioni di euro mancanti nei capitolati di spesa portuali.. Rischio inquinamento per Baia Flaminia e coste del San Bartolo tramite correnti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pesaro, allarme fanghi: Lannes teme rischi per le coste e il mare

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