Nei porti italiani, i pescatori segnalano un aumento delle barche che si insabbiano, creando difficoltà nell’uscita in mare. In alcuni porti, le imbarcazioni sono ferme o si trovano in condizioni di stallo, con rischi per la sicurezza degli operatori. La situazione è stata descritta come problematica da chi lavora nel settore, con alcuni che affermano di mettere a rischio la propria vita per poter pescare. A Goro, una delle località coinvolte, si trova ancora ferma una barca chiamata Nonna Elisa.

Goro (Ferrara), 12 aprile 2026 – Nonna Elisa si chiama la barca, è ferma, è ancorata al molo di Goro. Da mesi, una maledizione. Bianca, una bandona blu, la cabina. E’ un pezzo di cuore per Luca Menegatti, il capitano. Che scuote la testa, la catena d’ormeggio ormai coperta da alghe e salsedine. “ Non ci possiamo muovere, siamo fermi da mesi, non possiamo andare a pescare”, il tono della voce che sale, cresce, sull’onda della rabbia. La colpa, i fondali per uscire dal porto. Tutta sabbia, c’è appena lo stretto canale che bisogna percorrere con gli occhi aperti, alle boe e ai comandi. Basta un attimo e finisci con la chiglia contro i banchi di sabbia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’allarme dei pescatori, nei porti le barche si insabbiano: “Rischi la vita per uscire in mare”

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