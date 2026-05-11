Perugia verso l' istituzione di tre mercati agricoli | ecco dove verranno collocati

A Perugia la seconda commissione consiliare del Comune ha approvato all’unanimità la proposta di creare tre nuovi mercati agricoli in diverse zone della città. La decisione riguarda la localizzazione di queste aree dedicate alla vendita di prodotti del settore agricolo, senza indicare ancora i luoghi specifici dove saranno collocati. La proposta è stata discussa e approvata durante una riunione del consiglio comunale.

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