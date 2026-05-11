Perugia verso l' istituzione di tre mercati agricoli | ecco dove verranno collocati
A Perugia la seconda commissione consiliare del Comune ha approvato all’unanimità la proposta di creare tre nuovi mercati agricoli in diverse zone della città. La decisione riguarda la localizzazione di queste aree dedicate alla vendita di prodotti del settore agricolo, senza indicare ancora i luoghi specifici dove saranno collocati. La proposta è stata discussa e approvata durante una riunione del consiglio comunale.
A Perugia si va verso l'istituzione di tre nuovi mercati agricoli. La seconda commissione consiliare del Comune ha espresso parere favorevole all'iniziativa approvando all'unanimità la proposta n. 135 del 24 aprile 2026. L'atto prevede la collocazione di tre mercati per la vendita diretta da.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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