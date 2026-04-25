Nella giornata di sabato 25 aprile, a Livorno sono arrivati 75 migranti a bordo della nave Solidaire Livorno. Tra di loro ci sono cinque minori non accompagnati. I nuovi arrivati saranno accolti in diverse strutture della Toscana, senza che la festività della Liberazione abbia impedito le operazioni di sbarco. La città si è dimostrata ancora una volta un punto di approdo per le persone in cerca di protezione.

Livorno, 25 aprile 2025 – Nemmeno la festa della Liberazione ha fermato la macchina dell' accoglienza livornese, quest'oggi, sabato 25 aprile, con l'arrivo dei 75 profughi a bordo della Solidaire Livorno ha dimostrato ancora una volta di essere un approdo solido e umano per chi attraversa il mare. Nave solidaire sbarco migranti? Ci sono anche 5 minori in accompagnati. I migranti, di cui 70 adulti e 5 minori non accompagnati, provenivano per lo più da Bangladesh, Pakistan ed Egitto e sono stati immediatamente presi in carico secondo le procedure previste, con particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili. Un maggiorenne è stato trasferito in ospedale per accertamenti sanitari, a seguito della riscontrata positività alla tubercolosi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lo sbarco di 75 migranti a Livorno, 5 sono minori non accompagnati. Ecco dove verranno accolti in Toscana

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