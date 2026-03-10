Mercati agricoli a Bologna | la guida con date orari prodotti e caratteristiche

A Bologna, i mercati agricoli di quartiere si svolgono in diverse zone della città, offrendo prodotti a chilometro zero e un’occasione di scambio tra produttori e cittadini. Le date e gli orari variano a seconda del quartiere, con stand che vendono frutta, verdura, formaggi e altri alimenti freschi. Questi mercati rappresentano un punto di riferimento per chi cerca qualità e vicinanza.

Dal Mercaro Ritrovato della Cineteca ai domenicali di Piazza Aldrovandi e Piazza Carducci, passando per tutti i quartieri di Bologna giorno per giorno, inseguendo un'idea di spesa sana e sostenibile, a chilometro zero Mercati agricoli dove e quando? Per una spesa a chilometro zero, per una scelta di qualità e anche di socialità i mercati di quartiere sono la scelta migliore: e Bologna non è certo sprovvista. Molto noto in città è il Mercato Ritrovato alla Cineteca di Bologna (via Azzo Gardino): un mercato contadino che da settembre a giugno dà appuntamento ogni sabato dalle 9 alle 14 e da aprile a ottobre anche nella versione serale del mercoledì dalle 17. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

