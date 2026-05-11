Perugia razzia in parrocchia | entrano rubano e spendono a più non posso con la carta

A Perugia, nella parrocchia di Sant’Antonio di Padova in via Canali, si è verificata una rapina che ha coinvolto due persone. La polizia ha denunciato un uomo peruviano di 32 anni e una donna ecuadoriana di 29 anni, accusati di aver rubato all’interno del luogo di culto e di aver successivamente speso denaro con le carte di credito. L’indagine è ancora in corso per chiarire i dettagli dell’episodio.

Entrano, rubano e spendono a più non posso. E' successo a Perugia, nella parrocchia di Sant’Antonio di Padova, in via Canali, e la polizia ha denunciato un cittadino peruviano 32enne e una cittadina ecuadoriana 29enne per furto in concorso. Tutto è partito dalla chiamata di una donna alla polizia.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Entrano in casa con la scusa della consegna e rubano una collana: arrestatiLa polizia ha arrestato due catanesi, un 28enne e un pregiudicato di 50 anni, per furto in abitazione in concorso.

Leggi anche: Entrano in casa e rubano tutto: bloccati mentre scappano con con 40mila euro di bottino