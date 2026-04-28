Entrano in casa con la scusa della consegna e rubano una collana | arrestati

Due uomini di 28 e 50 anni sono stati arrestati dalla polizia con l’accusa di aver commesso un furto in una abitazione. Secondo quanto ricostruito, sono entrati nella casa con la scusa di consegna e hanno portato via una collana. L’arresto è stato effettuato dopo le indagini sulla vicenda, che ha portato alla cattura dei due sospettati.

La polizia ha arrestato due catanesi, un 28enne e un pregiudicato di 50 anni, per furto in abitazione in concorso. A scoprire quanto accaduto sono stati gli agenti della sezione “falchi” della squadra mobile della questura di Catania, durante un servizio di controllo del territorio. I due.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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