Entrano in casa e rubano tutto | bloccati mentre scappano con con 40mila euro di bottino

Due uomini hanno tentato di rubare in una casa, portando via circa 40 mila euro di bottino. Uno si trovava accanto a un parchetto, l’altro vicino al fiume Lambro, quando sono stati fermati. Poco dopo, sono arrivati altri due uomini che li hanno raggiunti. La polizia ha arrestato i quattro soggetti coinvolti.

È successo a Milano nella mattinata di lunedì 9 marzo. Arrestati due cittadini georgiani di 29 e 48 anni Uno era appostato a lato del parchetto, l’altro vicino al Lambro. Poco dopo sono stati raggiunti da altri due uomini. E proprio in questa frazione di secondo è scattato il blitz della polizia locale. Due di loro sono scappati, ma per gli altri sono scattate le manette. Non solo, è stata recuperata la refurtiva, circa 40mila euro. Tutto è successo poco prima delle 12.30. I ghisa avevano ricevuto alcune segnalazioni di furti in appartamento commessi nella zona e, nella mattinata di lunedì, una pattuglia dell’Unità investigazioni di piazza Beccaria impegnata in alcuni controlli nell’area ha notato due “pali” all’esterno di un palazzo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Articoli correlati

Entrano nell'area di servizio con 4 minorenni, rubano di tutto e scappano in autostrada: tre arresti a TorinoScesi da un camper in otto, insieme hanno portato via di tutto dall’area di servizio di Beinasco Sud, lungo la A55 Torino-Pinerolo.

Spaccata al negozio cinese, i ladri in fuga con il bottino da 40mila euro: spariti giochi e cellulari. «Tutto è stato studiato»PADOVA - Spaccata nella notte tra domenica e lunedì al megastore cinese ItaCasa di via dell'Ippodromo tra Ponte di Brenta e Mortise.

Tutto quello che riguarda Entrano in casa e rubano tutto bloccati...

Temi più discussi: Ladri a Galliate, entrano in casa e tagliano la cassaforte: furto da oltre 20mila euro; Accusa un malore, i soccorritori entrano in casa e trovano 23 cani in condizioni critiche; Via Bussolati, i ladri entrano in casa e rubano (pochi) soldi; Mortara, entrano in casa e razziano l’argenteria.

Entrano in casa e rubano tutto: bloccati mentre scappano con con 40mila euro di bottinoUno era appostato a lato del parchetto, l’altro vicino al Lambro. Poco dopo sono stati raggiunti da altri due uomini. E proprio in questa frazione di secondo è scattato il blitz della polizia locale. milanotoday.it

Accusa un malore, i soccorritori entrano in casa e trovano 23 cani in condizioni criticheIl resoconto del componente della Commissione per la prevenzione del randagismo della Regione Puglia di quanto accaduto due giorni fa in un’abitazione di un comune nel Capo di Leuca. Nove animali tras ... lecceprima.it

Novità per il 'Gino Lisa' I voli Aeroitalia da Foggia entrano nei circuiti Air France e KLM L'accordo di Interline - facebook.com facebook

I rinnovi di Luciano #Spalletti e Dusan #Vlahovic entrano nella loro fase calda. Contatti previsti tra le parti già nel corso di questa settimana. Possibili sviluppi da monitorare. x.com