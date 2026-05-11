Perugia il ' grido' dei musicisti alle scalette del Duomo

Sulle note del celebre pezzo dei Clash “Should I stay or should I go” i musicisti di Perugia reclamano la loro centralità all’interno del dibattito cittadino scaturito dalle numerose sospensioni di attività di musica dal vivo dei locali del centro storico. “Ai musicisti non pensa mai nessuno. -.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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