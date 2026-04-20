Bivacco continuo sotto alle ' scalette' tra via da Vinci e via del Santuario la delusione di un residente FOTO

Da ilpescara.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un residente ha segnalato più volte, tramite il sito di Ambiente e una PEC al Comune di Pescara, la presenza di un bivacco continuo sotto alle 'scalette' tra via da Vinci e via del Santuario. Dopo un mese e mezzo, non ha ricevuto ancora risposte o interventi da parte delle autorità. La situazione ha suscitato una certa delusione tra i residenti che vivono nella zona.

«Ho segnalato questa situazione due volte sul sito di Ambiente e ho inviato anche una pec al Comune di Pescara ma dopo un mese e mezzo ancora nulla». È quanto scrive un nostro lettore segnalando il bivacco continuo sotto alle “scalette” che da via Leonardo Da Vinci portano a via del Santuario.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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