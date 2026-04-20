Bivacco continuo sotto alle ' scalette' tra via da Vinci e via del Santuario la delusione di un residente FOTO

Un residente ha segnalato più volte, tramite il sito di Ambiente e una PEC al Comune di Pescara, la presenza di un bivacco continuo sotto alle 'scalette' tra via da Vinci e via del Santuario. Dopo un mese e mezzo, non ha ricevuto ancora risposte o interventi da parte delle autorità. La situazione ha suscitato una certa delusione tra i residenti che vivono nella zona.

«Ho segnalato questa situazione due volte sul sito di Ambiente e ho inviato anche una pec al Comune di Pescara ma dopo un mese e mezzo ancora nulla». È quanto scrive un nostro lettore segnalando il bivacco continuo sotto alle “scalette” che da via Leonardo Da Vinci portano a via del Santuario.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate "Pericolosa pianta (un pino) in forte pendenza in via del Santuario"., la segnalazione di un cittadino [FOTO]«Segnalo pianta in evidente pericolosità per l'incolumità pubblica in via del Santuario numero 244 dato lo stato in cui giace in totale pendenza del... Scuola di go-kart per gli studenti del Da Vinci di Viterbo | FOTOA lezione di go-kart, nell’ambito di “Scuola e artigianato”, il progetto della Cna di Viterbo e Civitavecchia finanziato dalle Camere di commercio di... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Bivacco scalette via Leonardo Da Vinci via del Santuario Pescara; Blitz antidroga nel bosco delle Cerbaie: smantellato un bivacco realizzato da spacciatori; Bivacchi al castello. Degrado e abbandono nel parco dell’Acciaiuolo; Spaccio alle Cerbaie, blitz dei carabinieri: smantellato un bivacco. Spaccio alle Cerbaie, blitz dei carabinieri: smantellato un bivaccoProsegue con un’intensificazione mirata l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree delle Cerbaie, da tempo considerate tra ... gonews.it Bivacco all'ospedale di Salerno, l'ira di Polichetti: "Intervenga la Procura e dimissioni immediate dei vertici dell'Azienda Ruggi" Alla luce del grave reportage del quotidiano "la Città" sulle condizioni di sicurezza e gestione dell'ospedale di Salern - facebook.com facebook