Cento musicisti eseguono il Requiem in re minore di Mozart nel Duomo di Caorle
A 270 anni dalla nascita di Wolfgang Amadeus Mozart, la parrocchia di Caorle, unitamente al Comune di Caorle, celebra il genio classico della musica con l’esecuzione del “Requiem in re minore K 626”, sabato 28 marzo alle 20.30, nel Duomo di Santo Stefano Protomartire. Per questa esecuzione, due eccellenze musicali e culturali del nordest, quali il Coro del Friuli Venezia Giulia e la Fvg Orchestra, si presenteranno a organico ampio con oltre 100 musicisti, tra coristi e orchestrali. L’evento è a ingresso libero. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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