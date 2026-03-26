A 270 anni dalla nascita di Wolfgang Amadeus Mozart, la parrocchia di Caorle, unitamente al Comune di Caorle, celebra il genio classico della musica con l’esecuzione del “Requiem in re minore K 626”, sabato 28 marzo alle 20.30, nel Duomo di Santo Stefano Protomartire. Per questa esecuzione, due eccellenze musicali e culturali del nordest, quali il Coro del Friuli Venezia Giulia e la Fvg Orchestra, si presenteranno a organico ampio con oltre 100 musicisti, tra coristi e orchestrali. L’evento è a ingresso libero. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - Cento musicisti eseguono il "Requiem in re minore" di Mozart nel Duomo di Caorle

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