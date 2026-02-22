Lutto a Moscufo per la scomparsa dell' ex sindaco Claudio De Collibus | il cordoglio dell' amministrazione

Claudio De Collibus è morto a 61 anni, causando il dolore della comunità di Moscufo. L’ex sindaco, che ha guidato il paese dal 2019 al 2024, si è spento dopo una malattia lunga. La notizia ha suscitato un forte affetto tra cittadini e amministratori, che ricordano con stima il suo impegno. La sua scomparsa lascia un vuoto importante nel piccolo Comune, dove era molto conosciuto e apprezzato. La famiglia ha confermato che i funerali si terranno domani.

Con un post pubblicato sui social il Comune ha comunicato la triste notizia esprimendo il suo cordoglio e ricordando la lunga carriera politica a favore della comunità dell'ex sindaco Lutto a Moscufo per la scomparsa dell’ex sindaco Claudio De Collibus. A dare la triste notizia è proprio il Comune con un post condiviso sui social con cui ricorda l’ex amministratore scomparso all’età di 61 anni e che sindaco lo è stato dal 2019 al 2024 dopo essere stato eletto con la lista “Insieme per Moscufo”. Un post con cui l’amministrazione ricorda l’impegno profuso per trent’anni nella vita politica della comunità che lo ha portato a rivestire diversi ruoli in ambito istituzionale. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Cortona, il cordoglio dell’Amministrazione comunale per la scomparsa di Pasqualino BettacchioliL’Amministrazione comunale di Cortona esprime il suo dolore per la scomparsa di Pasqualino Bettacchioli, figura rispettata e stimata nella comunità. Cordoglio a Ortona per la scomparsa dell'ex sindaco Domenico BernabeoOrtona piange la scomparsa di Domenico Bernabeo.