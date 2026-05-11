Il vicepresidente della Camera ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa del fotografo di una testata nazionale, avvenuta il 10 maggio 2026. Riccardo Siano, noto per aver documentato Napoli con immagini che hanno mostrato rigore e umanità, lascia un vuoto nel giornalismo locale. La sua morte ha suscitato reazioni di dolore e ricordo tra colleghi e amici, che ne hanno riconosciuto il contributo alla narrazione visiva della città.

Trump attacca Papa Leone XIV: “Sta mettendo in pericolo i cattolici”. La replica del Vaticano Sicurezza nei cantieri, il committente è sempre responsabile? Obblighi, controlli e rischi Il vicepresidente della Camera ricorda il fotografo di la Repubblica scomparso il 10 maggio 2026: “Le sue immagini hanno raccontato Napoli con rigore, umanità e senza stereotipi” Roma, 10 maggio 2026. «La scomparsa di Riccardo Siano lascia un vuoto profondo nel giornalismo napoletano. Per oltre quarant’anni il suo obiettivo ha documentato Napoli con uno sguardo che sapeva coniugare il rigore della cronaca e un’umanità rara, dalla camorra alla vita quotidiana dei quartieri, dalle emergenze ai grandi eventi che hanno segnato la storia del capoluogo campano», dichiara Sergio Costa, Vicepresidente della Camera dei Deputati.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Morte di Riccardo Siano, il cordoglio di Sergio Costa: “Lascia un vuoto profondo nel giornalismo napoletano”

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