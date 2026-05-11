Perugia furto in chiesa | rubano lo zaino e svuotano la carta
A Perugia, due uomini già noti alle forze dell’ordine sono entrati in una chiesa e hanno rubato uno zaino, poi svuotandone il contenuto, tra cui una carta. Dopo il furto, sono riusciti a fuggire rapidamente dalla scena. Le autorità stanno indagando sui dettagli dell’incidente e sulle modalità con cui i due sono riusciti ad allontanarsi. Al momento, non ci sono altre informazioni su eventuali sospetti o movimenti successivi.
? Punti chiave Come hanno fatto i ladri a scappare dopo il colpo?. Chi sono i due uomini già noti alle autorità?. Dove sono stati utilizzati i soldi della carta rubata?. Perché le telecamere sono state decisive per identificare i colpevoli?.? In Breve Indagati di 29 e 32 anni già noti per precedenti furti simili.. Video della parrocchia di Sant’Antonio di Padova hanno tracciato il percorso dei ladri.. I due hanno usato la carta prepagata in vari negozi di Fontivegge.. Il furto è avvenuto in via Canali durante un colloquio con il parroco.. Due cittadini stranieri di 29 e 32 anni sono stati denunciati dalle forze dell’ordine a Perugia dopo un furto avvenuto nella parrocchia di Sant’Antonio di Padova, situata in via Canali a Fontivegge.🔗 Leggi su Ameve.eu
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