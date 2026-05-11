Perugia furto in chiesa | rubano lo zaino e svuotano la carta

A Perugia, due uomini già noti alle forze dell’ordine sono entrati in una chiesa e hanno rubato uno zaino, poi svuotandone il contenuto, tra cui una carta. Dopo il furto, sono riusciti a fuggire rapidamente dalla scena. Le autorità stanno indagando sui dettagli dell’incidente e sulle modalità con cui i due sono riusciti ad allontanarsi. Al momento, non ci sono altre informazioni su eventuali sospetti o movimenti successivi.

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