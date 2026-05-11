Persecuzioni continue alla ex finisce ai domiciliari ma viola le imposizioni | 32enne denunciato a Langhirano

Un uomo di 32 anni è stato denunciato a Langhirano dopo aver violato le restrizioni imposte dai domiciliari, nonostante fosse sottoposto a questa misura a causa di persecuzioni continuate nei confronti della ex. Durante il fine settimana, i Carabinieri di Fidenza hanno condotto un'operazione di controllo del territorio, che ha portato alla scoperta delle violazioni. L’uomo era stato posto agli arresti domiciliari, ma le verifiche hanno evidenziato il suo mancato rispetto delle limitazioni.

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Nel fine settimana appena trascorso, la Compagnia dei Carabinieri di Fidenza ha attuato un'operazione straordinaria di controllo del territorio. L'attività, pianificata nell'ambito delle strategie di prevenzione e contrasto all'illegalità, ha visto l'impiego di un dispositivo articolato composto.🔗 Leggi su Parmatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate 32enne viola i domiciliari: dai domiciliari al carcereUn uomo di 32 anni è stato privato della libertà personale a San Martino Valle Caudina per aver infranto le regole degli arresti domiciliari. Viola le prescrizioni dei domiciliari: 32enne arrestato dai CarabinieriTempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di San Martino Valle Caudina hanno tratto in arresto un 32enne, già sottoposto alla misura... Si parla di: Maltratta madre ed ex compagna. Rapina per la droga e stalking. Arrestato dai carabinieri; Molestata mentre passeggiavo: una giovane racconta sui social l'episodio avvenuto in spiaggia libera.