Viola le prescrizioni dei domiciliari | 32enne arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di San Martino Valle Caudina hanno arrestato un uomo di 32 anni per aver violato le prescrizioni dei domiciliari. L’arresto è stato effettuato dopo un controllo di routine, durante il quale è stato accertato che l’uomo si trovava fuori dalla propria abitazione senza autorizzazione. L’arrestato è stato portato in caserma e successivamente condotto davanti all’autorità giudiziaria.

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Stazione di San Martino Valle Caudina hanno tratto in arresto un 32enne, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall'Autorità Giudiziaria per inosservanza delle prescrizioni imposte. Il provvedimento scaturisce da una richiesta di aggravamento della misura cautelare avanzata dal citato reparto dell'Arma, a seguito delle violazioni accertate dai militari. In particolare, l'uomo, alcuni giorni fa, era stato autorizzato ad allontanarsi dalla propria abitazione per partecipare a un'udienza in Tribunale, ma faceva rientro presso il domicilio diverse ore dopo rispetto a quanto previsto.