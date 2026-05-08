Garlasco la reazione di Sempio alla notifica della nuova indagine | Che caz*o hanno trovato? Ancora con sta storia porca tro*a
Queste le prime parole che Andrea Sempio ha pronunciato il 26 febbraio 2025, quando è stato contattato via telefono per essere invitato presso il comando carabinieri di Voghera per essere notificato della nuova indagine a suo carico La prima reazione di Andrea Sempio alla telefonata dei carab.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Speciale Garlasco: Verso la chiusura delle indagini - Cosa dirà Andrea Sempio, convocato in Procura
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Aggiornamenti e dibattiti
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#Garlasco: la Procura di Pavia ha chiuso le indagini, con la convinzione che l'omicida di Chiara Poggi sia Sempio Gabriele Manzo x.com