Però caz** a quell’ora… Garlasco l’audio che mette nei guai Sempio | scoperto solo ora cambia tutto

Durante le indagini sul delitto di Garlasco, un audio registrato anni fa ha riacceso l’attenzione degli inquirenti. La registrazione, contenente una frase pronunciata a bassa voce, è stata scoperta solo recentemente tra gli atti investigativi. La frase, che fa riferimento a un’ora specifica, potrebbe avere implicazioni sulle ricostruzioni dei fatti. La Procura di Pavia sta ora riconsiderando alcuni dettagli alla luce di questa nuova evidenza.

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Una frase spezzata, pronunciata a bassa voce durante un’intercettazione ambientale e rimasta per anni sullo sfondo degli atti investigativi, è tornata oggi al centro dell’attenzione nell’ambito delle nuove valutazioni della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco. Un dettaglio linguistico, apparentemente marginale, che gli inquirenti stanno rileggendo alla luce di una possibile connessione temporale con la mattina dell’omicidio di Chiara Poggi. Nel lavoro di riesame degli elementi raccolti nel corso delle indagini, chi indaga ritiene che alcune espressioni contenute in un dialogo registrato nel 2017 possano assumere un significato diverso rispetto a quello inizialmente attribuito.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Però caz**, a quell’ora…”. Garlasco, l’audio che mette nei guai Sempio: scoperto solo ora, cambia tutto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Garlasco, gli audio che riscrivono il delitto. Bruzzone: «Sempio e Bertani sono gli esecutori» Notizie correlate “Però caz**, a quell’ora…”. Garlasco, l’audio che mette nei guai SempioUna frase registrata anni fa torna ora nel cuore delle nuove indagini sul delitto di Garlasco. “Falso alibi”. Garlasco, cosa è emerso sul famoso scontrino di Andrea Sempio: ora cambia tuttoIl caso Garlasco torna a muoversi dopo anni di piste, archiviazioni e nuove letture degli atti.