Nella mattinata di ieri, nella Bassa bolognese, un incidente ha coinvolto un'auto che ha perso il controllo e uscito di strada. L'automobilista, rimasto ferito in modo grave, è stato soccorso dai mezzi di emergenza e trasportato in ospedale. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona, e le forze dell'ordine, che stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica.

Gravissimo incidente, nella mattinata di ieri, nella Bassa bolognese, in territorio di Galliera. Un 56enne marocchino, residente nella Bassa ferrarese, a Terre del Reno (tra le frazioni di Mirabello e Sant’Agostino), era alla guida della sua Volkswagen Golf grigia e stava percorrendo la sp12 via Coronella all’altezza dell’abitato di Galliera. Il 56enne era sulla carreggiata proprio in direzione di Terre del Reno e si presume, dunque, stesse facendo rientro a casa. Ad un certo punto, pochi minuti dopo le dieci e mezzo, per cause in via di accertamento, l’uomo avrebbe perso il controllo della macchina, uscendo di strada per poi finire nel fossato a lato della sp12.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Perde il controllo dell’auto e va fuori strada: è grave

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