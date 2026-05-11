Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada | 56enne lotta tra la vita e la morte

Nella mattinata di domenica 10 maggio, un uomo di 56 anni ha perso il controllo della propria auto e si è schiantato fuori strada lungo via Coronella-SP12 Basso Reno, in direzione Sant’Agostino, a Galliera. L’incidente si è verificato durante il tragitto e l’uomo è stato trasportato in codice rosso, attualmente in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e il soccorso.

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Grave incidente stradale nella mattinata di domenica 10 maggio a Galliera, dove un uomo di 56 anni è finito fuori strada mentre percorreva via Coronella-SP12 Basso Reno, in direzione Sant’Agostino. Il conducente, un operaio di origine marocchina residente a Terre del Reno, è ora ricoverato nel.🔗 Leggi su Bolognatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada, feritoCalcinaia (Pisa), 13 aprile 2026 – Pauroso incidente stradale questa mattina a Calcinaia, in via Valdinievole. Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada: paura su via AdriaticaLECCE – Ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada: momenti di paura, nella tarda serata di ieri, lungo via Adriatica, in direzione Torre... Argomenti più discussi: Perde il controllo dell’auto e va fuori strada: è grave; Perde il controllo dell'auto e carambola fuori strada; Diciannovenne perde il controllo dell'auto e si schianta contro un bar; Momenti di paura sulla statale, perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada (FOTO): in azione i vigili del fuoco e i soccorsi. A Bruxelles la riunione dell'Eana, focus sulla lotta alla disinformazione. Incontro delle agenzie stampa europee. De Alessandri: 'Non perdere il controllo della democrazia' #ANSA x.com Ok, giocatore abbastanza nuovo qui, come posso affrontare i mazzi blu che sono per il 90% incantesimi di contro e rimbalzi? reddit Diciannovenne perde il controllo dell'auto e si schianta contro un barNoi proviamo a partire dai numeri da controllare, dalle promesse da mettere alla prova, dai fatti da leggere fino in fondo. Con due caffè al mese sostieni un lavoro che non si ferma allo scandalo del ... firenzetoday.it