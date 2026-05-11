Un giovane di 30 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in via San Donato, ad Eboli. Secondo quanto ricostruito, il centauro stava percorrendo la strada quando ha perso il controllo della moto, finendo fuori strada. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare.

Un ragazzo di trent’anni di Battipaglia ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto ad Eboli in via San Donato. Stando a una prima ricostruzione, il centauro avrebbe perso il controllo del mezzo finendo fuori strada, un impatto che è risultato fatale. Sul posto un’ambulanza del Vopi che non ha potuto far altro che constatare il decesso del giovane. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti..🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Perde il controllo della moto e finisce fuori strada: morto centauro 30enne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Noviglio, perde il controllo della moto e finisce fuori strada: morto centauroNoviglio, 6 aprile 2026 – Perde il controllo della moto sulla curva che porta alla frazione di Santa Corinna da Noviglio, sbanda, cade sull’asfalto e...

Leggi anche: Perde il controllo della moto e finisce fuori strada: gravissimo un giovane centauro

Argomenti più discussi: Perde il controllo dell’auto e va fuori strada: è grave; Perde il controllo della moto sul ponte di Visogliano, 32enne ferito e trasportato a Cattinara; Perde il controllo della moto e viene scaraventato sull'asfalto, l'impatto violentissimo: un uomo trasportato in ospedale; Perde il controllo della moto e si schianta sulla 275: avvocato 49enne in codice rosso.

Salento, perde il controllo della moto: avvocato in ospedale in codice rosso x.com

[Momenti salienti] VJ Edgecombe penetra, viene fallo da Baylor Scheierman, perde il controllo della palla, ma riesce comunque a segnare il canestro And-1 decisivo (con replay) reddit

Perde il controllo della moto e finisce violentemente sull'asfalto: 50enne soccorso e trasportato in elicottero all'ospedaleCAVEDAGO. Ha perso il controllo della moto e si è schiantato a terra, brutta caduta per un 50enne. L'allerta è scattata intorno alle 17.30 di oggi, domenica 10 maggio, lungo la strada statale 421 poco ... ildolomiti.it